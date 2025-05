Sul centrale del Foro Italico l'ultimo atto del singolare femminile agli Internazionali di Roma 2025

Jasmine Paolini sfida Coco Gauff oggi, sabato 17 maggio, alle ore 17 nella finale degli Internazionali di Roma 2025. L’azzurra (in finale anche nel doppio femminile assieme a Sara Errani) affronta la statunitense in un match che promette grande spettacolo. Di seguito tutte le news sull’incontro e su dove vedere la finale in diretta tv anche in chiaro e in streaming, per non perdere nemmeno un punto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà al Foro Italico sabato per assistere alla finale, la prima con un’italiana impegnata nella storia del torneo dal 2014. Si conferma così la vicinanza del Presidente della Repubblica al mondo dello sport e la sua passione per il tennis, che ha dimostrato a gennaio nella cerimonia al Quirinale con il presidente Binaghi e i protagonisti dei trionfi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup dello scorso novembre a Malaga, con i capitani Filippo Volandri e Tathiana Garbin.

Dove vedere la finale Paolini-Gauff in TV

Rai 1 : trasmetterà la finale in chiaro e gratuitamente, permettendo a tutti gli appassionati italiani di seguire la sfida in diretta.

SuperTennis (canale 64 digitale terrestre) : la finale sarà disponibile anche su questo canale dedicato al tennis.

Sky Sport Tennis (canale 203): per gli abbonati Sky, la finale sarà trasmessa in alta qualità.

Dove vedere la finale Paolini-Gauff in streaming

RaiPlay : servizio di streaming gratuito della Rai, dove sarà possibile seguire la partita in diretta su qualsiasi dispositivo connesso a internet.

SuperTennis.tv : il sito ufficiale di SuperTennis offre lo streaming live gratuito dell’evento.

Sky Go e NOW: piattaforme di streaming riservate agli abbonati Sky, con diretta della finale.

La diretta su Rai con il commento di Marco Fiocchetti e Omar Camporese

Il match Paolini-Gauff, in programma sul Centrale del Foro Italico alle 17.00, sarò trasmesso in diretta esclusiva free-to-air su Rai 1, con il commento di Marco Fiocchetti e Omar Camporese e con Rita Grande e Adriano Panatta in studio con Maurizio Fanelli.

Perché seguire la finale Paolini-Gauff

La finale degli Internazionali Roma 2025 tra Paolini e Gauff rappresenta una grande occasione per vedere due giovani talenti sfidarsi in un torneo Masters 1000 di altissimo livello. Jasmine Paolini è la prima italiana in finale a Roma dal 2014, mentre Coco Gauff è una delle stelle emergenti più seguite del circuito WTA.

Paolini-Gauff, tutto quello che c’è da sapere sulla finale femminile degli Internazionali di Roma 2025

Il match tra Jasmine Paolini e Coco Gauff sarà il quarto confronto tra le due tenniste. I precedenti sorridono alla statunitense anche se l’ultimo incontro ha visto trionfare l’azzurra. Qui tutto quello che c’è da sapere sulla finale femminile degli Internazionali di Roma 2025.

