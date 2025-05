Le azzurre hanno battuto la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la finale nel doppio femminile agli Internazionali di Roma 2025. Sul centrale del Foro Italico, nel remake della finale olimpica di Parigi, le campionesse azzurre hanno battuto la coppia russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 23 minuti di gioco.

Errani-Paolini, contro chi giocheranno in finale a Roma

In finale, programmata per domenica 18 maggio, Errani e Paolini, già vincitrice in doppio dell’edizione 2024 agli Internazionali, affronteranno la vincente della seconda semifinale, in programma per le 19 sul Centrale. A contendersi l’accesso in finale saranno Veronika Kudermetova/Elise Mertens e Storm Hunter/Ellen Perez. Per Errani si tratta della quinta finale in doppio agli Internazionali BNL d’Italia. La veterana azzurra aveva già raggiunto l’ultimo atto nel 2012, 2013 e 2014 con Roberta Vinci e nel 2024 proprio con Paolini, unica finale dell’azzurra. La trentottenne italiana ha conquistato il titolo nel 2012 e nel 2024. Oltre ai Giochi e alla vittoria in Billie Jean King Cup, Errani e Paolini si sono imposte oltre che a Roma (Wta 1000), a Pechino (Wta 1000) e a Linz (Wta 500) e sono arrivate in finale al Roland Garros, partecipando a fine anno alle Finals di Riad.

Errani-Paolini: “Siamo state tatticamente perfette”

“C’é davvero tanta gioia e soddisfazione-. E’ stata una partita davvero tosta ma siamo state tutte e due molto solide, direi tatticamente perfette”. Così Sara Errani dopo aver conquistato in coppia con Jasmine paolini la finale di doppio femminile agli Internazionali . “E’ sempre difficile giocare contro di loro perché sono davvero due ottime singolariste”, ha aggiunto Paolini che a Roma sarà in campo in entrambe le finali. “Jas è fortissima, sta facendo una settimana pazzesca – ha sottolineato Sara – devo solo ringraziarla perché sta facendo uno sforzo enorme a giocare sia singolo che doppio”. Poi gli auguri ai ragazzi: “Un grosso in bocca a lupo a ‘Muso’ e Jannik: sogniamo una finale tutta italiana”, dice Jas. “Forza Lori e Jannik”, le ha fatto eco Sara: “Che bello essere italiani”.

Internazionali Roma 2025, seconda finale per Paolini

La coppia d’oro del tennis femminile italiano ha raggiunto l’ennesimo straordinario traguardo. Mentre per Paolini saranno adesso ben due le finali da affrontare nel weekend visto che si giocherà anche il titolo del singolare, contro l’americana Gauff.

Internazionali Roma 2025, gli altri azzurri impegnati oggi al foro Italico

Quello di oggi al Foro Italico è un programma ricco (leggi qui il palinsesto degli incontri di oggi) che vedrà protagonisti anche altri due italiani. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Il carrarino affronterà Carlos Alcaraz mentre l’altoatesino se la vedrà con l’americano Paul.

