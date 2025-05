L'azzurra, oggi impegnata nell'atto finale del singolare, disputerà anche la finale di doppio femminile assieme a Sara Errani

Gli Internazionali di Roma 2025 entrano nella storia del tennis femminile con una finale che promette spettacolo ed emozioni: Jasmine Paolini contro Coco Gauff (protagonista in semifinale anche di un siparietto contro la cinese Zheng). Sul campo centrale del Foro Italico, l’Italia tifa compatta per la sua beniamina, mentre il mondo osserva una delle sfide più attese del circuito WTA. Qui le indicazioni su dove vederla.

Paolini in finale, un sogno azzurro agli Internazionali Roma 2025

La 29enne toscana, protagonista di una stagione straordinaria, ha conquistato il pubblico romano con il suo tennis grintoso e intelligente. Dopo aver superato avversarie ostiche come Diana Shnaider e Ons Jabeur, Jasmine Paolini si è guadagnata l’accesso alla finale degli Internazionali Roma 2025, diventando la prima italiana a riuscirci dal 2014. l’ultima azzurra prima di lei a giocare per il titolo era stata la sua attuale compagna di doppio, Sara Errani, che nel 2014 fu sconfitta 6-3, 6-0 da Serena Williams. L’ultima tennista italiana a trionfare agli Internazionali d’Italia, invece, è stata Raffaella Reggi, campionessa nel 1985, nell’edizione giocata a Taranto.

La Paolini arriva a questa finale forte non solo del sostegno del pubblico, ma anche con una crescente fiducia nei propri mezzi. Il suo gioco solido da fondo campo, unito a una velocità di piedi eccezionale, ha fatto la differenza contro le top player consentendole di perdere solo un set, nei quarti contro la russa Shnaider.

Coco Gauff, chi è la finalista che affronterà la Paolini per il titolo a Roma

Dall’altra parte della rete ci sarà Coco Gauff, numero 3 del mondo e una delle stelle più brillanti del tennis femminile. La statunitense ha impressionato per la sua potenza e maturità tattica, eliminando avversarie complicate come la cinese Qinwen Zheng e la russa Mirra Andreeva nel suo percorso verso la finale.

Per Gauff, quella agli Internazionali di Roma 2025 rappresenta la seconda finale consecutiva dopo Madrid. Contro l’italiana, Gauff cerca il 10° titolo Wta in carriera, il terzo a livello Wta 1000.

I precedenti tra Jasmine Paolini e Coco Gauff

Sono tre i precedenti tra Jasmine Paolini e Coco Gauff con la nordamericana in vantaggio per 2-1. L’italiana però ha vinto l’unico confronto giocato in stagione sulla terra battuta indoor di Stoccarda, in Germania: in quell’occasione Paolini ha vinto nei quarti col punteggio 6-4 6-3.

Gli altri due precedenti sono decisamente più datati e risalgono ai quarti di finale di Cincinnati, nel 2023, quando la nordamericana si impose in due set per 6-3 6-2, e nei sedicesimi di finale ad Adelaide, nel 2021: anche in quel caso ebbe la meglio Gauff vincendo per 6-4 6-7 (4) 6-2.

Mattarella in tribuna per la finale Paolini-Gauff

Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli spalti del Foro Italico a fare il tifo per Jasmine Paolini nella finale degli Internazionali di tennis di Roma, che sabato 17 maggio opporrà la tennista azzurra alla statunitense Coco Gauff, che in semifinale ha eliminato la cinese Zheng – vincitrice ai quarti sulla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka – in un match maratona durato oltre 3 ore e mezza.

When the President shows up, you know it’s big 🇮🇹 Sergio Mattarella will be courtside for Jasmine Paolini’s historic final.#IBI25 pic.twitter.com/f8jfBiKJnR — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 16, 2025

