Jannik Sinner oggi in campo contro Francisco Cerundolo, match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurro, n°1 del mondo, arriva a questo appuntamento dopo aver sconfitto l’argentino Mariano Navone e l’olandese Jesper de Jong.

Chi è Francisco Cerundolo

Nato a Buenos Aires (Argentina) nel 1998, Cerundolo è il n°18 della classifica mondiale, suo best ranking. Professionista dal 2018, è allenato da Nicolas Pastor e Pablo Cuevas, quest’ultimo ex n°19 Atp. In carriera ha conquistato tre titoli (l’ultimo a Umag, in Croazia, nel 2024) e raggiunto tre finali, accumulando un montepremi di 6.919.726 di dollari.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

I due tennisti si sono già scontrati quattro volte e il bilancio è in parità: due vittorie per Sinner e due per Cerundolo. L’ultimo faccia a faccia è stato nel 2023 proprio agli Internazionali d’Italia. L’altoatesino era stato sconfitto agli ottavi di finale in tre set con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-2.

Sospesa la partita tra Musetti e Medvedev

Il match non inizierà prima della fine della partita tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev. La sfida tra l’azzurro e il russo, sulla Grand Stand Arena, è stata sospesa per pioggia sul punteggio di 7-5 5-4 in favore del carrarino.

