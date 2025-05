La sfida tra l'azzurro e l'argentino sul Centrale del Foro Italico

Jannik Sinner scende in campo nel secondo turno degli Internazionali d’Italia contro l’argentino Mariano Navone, n°99 del ranking. Il tennista azzurro, n°1 del mondo, torna nel circuito Atp dopo tre mesi di squalifica per doping e si è detto “felice” per questo rientro a Roma.

Sinner vince il primo set 6-3

Jannik Sinner ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3 in 42 minuti di gioco. Break per l’azzurro al quarto game e set portato a casa senza grosse difficoltà.

Sinner in campo dopo 104 giorni

Il campione 23enne mette piede in campo 104 giorni dopo l’ultima volta e lo fa sul Centrale del Foro Italico (qui dove guardare in tv). La sfida del torneo capitolino è trasmessa in diretta esclusiva free-to-air su Rai 2 oltre che su SkySport.

