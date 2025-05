La lucchese si impone 7-5, 6-2 in un'ora e 42'. Se la vedrà con la russa Shnaider

Prosegue la marcia di Jasmine Paolini agli Internazionali. L’azzurra, numero 5 del ranking, che al Foro non aveva mai superato più di un turno in singolare, approda ai quarti di finale battendo in due set la lettone Jelena Ostapenko, (18ma nella classifica Wta) con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 42′ La lettone parte bene, gioca ottimi colpi ma commette troppi errori (30 contro i 10) e cede nel finale di primo set dopo aver controllato i primi game e strappato il servizio nel quinto game. Il set per la Paolini sembrava perso sul 2-4, 15-40 e seconda sul servizio di Jasmine. E anche sul 5-5 Ostapenko ha regalato due risposte su altrettante chance di break su seconde palle. Nel secondo set l’azzurra firma il break nel secondo game e mantiene il gioco di vantaggio per poi brekkare al primo match point nell’ottavo gioco e conquistare i quarti. Paolini se la vedrà nei quarti con la russa Diana Shnaider.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata