Jasmine Paolini, n°5 del ranking Wta, approda agli ottavi degli Internazionali d’Italia. L’azzurra, unica italiana rimasta nel tabellone femminile, ha superato in due set la tunisina Osn Jabeur (n°36 ed ex n°2 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-3 e ora affronterà la lettone Jelena Ostapenko, n°17 del seeding.

Home favourite delivers 👏 Paolini defeats Jabeur 6-4, 6-3 and marches into the R16#IBI25 | @WTA pic.twitter.com/Spk01CUmUi — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2025

Jasmine Paolini: “Finalmente ho vinto due partite di fila a Roma”

“Finalmente ho vinto due partite consecutive qui a Roma. Questo campo è speciale per noi italiani, bisogna un po abituarsi a tanto tifo e tanto pubblico, ringrazio per essere stati numerosissimi. Sono contenta di come ho gestito la partita. Alla fine l’importante è averla portata a casa”, ha detto la tennista 29enne al termine della sfida. “Sarà un match tosto, lei sa colpire molto forte la palla da tutti i punti del campo, servirà mettere tante prime palle, ce la metterò tutta. Non vedo l’ora di scendere in campo”, ha aggiunto.

