Quella di oggi sarà un’altra giornata densa per i colori italiani agli Internazionali di Roma 2025. Oltre a Sinner, sul campo centrale scenderà in campo non prima delle 19.00 Matteo Berrettini, sempre sul Centrale, nel big match di giornata contro il norvegese Casper Ruud. Il match viene trasmesso su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed è visibile anche in streaming su Now e Sky Go

Tra i due i precedenti sono ben sette e vedono il numero 7 del mondo in vantaggio per 4-3. Sulla terra battuta il bilancio è 3-1 Ruud, con il successo di Berrettini ottenuto al Masters 1000 di Madrid nel 2021 in semifinale. Tra le vittorie del norvegese c’è però anche quella ottenuta proprio al Foro Italico nel 2020, nell’edizione andata in scena a settembre per la pandemia di Covid-19 che stravolse il calendario stagionale. L’ultima sfida tra i due se l’è aggiudicata l’azzurro in un match disputato in United Cup all’avvio del 2023.

Both World No.1s in action 👑👑 Here’s the OOP for Day 8 at the Foro Italico — get ready for a blockbuster lineup#IBI25 | @BMWItalia pic.twitter.com/k1GTuxlyHz — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 11, 2025

Internazionali Roma 2025, il programma completo di lunedì 12 maggio

Campo Centrale P. Stearns – N. Osaka, dalle 11

J. Paolini (6) – J. Ostapenko, 7-5, 6-2 terminata

A. Sabalenka (1) – M. Kostyuk, non prima delle 20.30 Grand Stand Arena H.Dellien -(LL) de Minaur (7), 4-6, 4-6, terminata

E. Svitolina (16) – D. Collins (29), 6-4,6-2

M. Bellucci/ F. Romano – C. Harrison (7)/ E. King, a seguire Nicola Pietrangeli A. Muhammad/D. Schuurs (8) – S. Kenin/L.Kichenok, dalle 11

Shnaider (13- E. Mertens (25), non prima delle 12.30

M. Gonzalez (8)/ Molteni (8) – M. Arnaldi/A. Popyrin, a seguire

