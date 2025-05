Sulla terra rossa del Centrale, l'azzurro (al ritorno a Roma dopo quattro anni) supera il britannico 6-4 7-6

Buona la prima per Matteo Berrettini che accede al terzo turno degli Internazionali di Roma 2025. L’azzurro numero 30 del ranking Atp, ha superato in due set il britannico Jacob Fearnley (numero 57 in classifica) con il punteggio di 6-4 7-6 (0) in un’ora e 56′. Un ottimo inizio dunque per l’azzurro che nel primo set imprime la svolta al nono gioco strappando il servizio al britannico. Nella seconda frazione il trentenne romano sotto 4-1 è artefice di una splendida reazione che lo porta sul 5-5 per poi portare il set al tie break vinto 7-0. Al terzi turno Berrettini sfiderà il vincente della sfida tra l’uzbeko Alexander Bublik e il norvegese Casper Ruud.

Per Berrettini la vittoria davanti al pubblico di Roma era un momento che aspettava da tanto: 1.458 giorni per la precisione (i quarti del 2020, fermato da Ruud, è stato il suo miglior risultato al Foro, nell’edizione disputata a settembre a causa della pandemia). Il romano in campo con una maglietta azzurra ha chiuso con 6 ace (e due doppi falli), il 67% di prime in campo con il quale ha portato a casa il 77% dei punti mentre ne ha vinti il 68% con la seconda. Ha concesso due palle-break (salvandone una) ma ne ha trasformate solo 2 delle 7 che si è procurato. Per lui a referto 23 vincenti a fronte di 31 errori non procurati (21 contro 30 il bilancio di Fearnley).

Berrettini scrive sulla telecamera: “Mi siete mancati”

“Mi siete mancati“. Questa la frase che Matteo Berrettini ha scritto con il pennarello sulla telecamera al termine della partita vinta contro il britannico Jacob Fearnley. L’azzurro non vinceva a Roma dal 12 maggio del 2021.

“Se poteste sentire i miei battiti capireste l’emozione. Per troppo tempo mi è mancata questa atmosfera e a un certo punto sembrava quasi impossibile scendere in campo, invece grazie al mio team e alla famiglia che mi è stata vicina oggi sono qui. Volevo vivere questo, alla fine è solo una questione di emozione”, ha dichiarato sul Centrale a match concluso.

“Sono sceso in campo con l’aspettativa di sapere che non potevo giocare il miglior tennis. Non mi sono allenato tantissimo. Sono sceso in campo con tanta voglia. Non mi importava come giocare, nel secondo set ho reagito grazie al pubblico e alla mia volontà. Facciamo gli scongiuri ma sto bene“, ha concluso.

