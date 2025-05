Il numero uno in un video su YouTube. Oggi il match contro Navone

“La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Meraviglioso. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. Domani voglio fare la stessa cosa in partita. Sul risultato, quello che succederà succederà, domani sarà il mio primo match dopo un bel po’ di tempo. Qualsiasi cosa accadrà, sono felice di tornare sul campo e di condividere questo momento con tutti voi. Sarà fantastico. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao”. Così Jannik Sinner, sul proprio canale YouTube, in un video pubblicato nel giorno del suo ritorno alle competizioni dopo i tre mesi di squalifica per doping. Sabato alle 19 il numero uno al mondo sfida l’argentino Mariano Navone, nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2025. Il campione altoatesino ha pubblicato in un video un estratto di quanto accaduto in questi primi giorni romani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata