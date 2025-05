Lorenzo Musetti e Francesco Passaro impegnati nel terzo turno. Nel tabellone di doppio c'è un derby tutto italiano

Programma ricchissimo oggi, domenica 11 maggio, agli Internazionali di Roma 2025, dove sono otto i tennisti azzurri tra singolari maschili e femminili: Lorenzo Musetti e Francesco Passaro nel singolare maschile. Nel tabellone di doppio spicca il derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego contro Matteo Berrettini e Jacopo Berrettini. In campo anche Francesco Cobolli in coppia con l’americano Sebastian Korda. A proposito di doppio, riecco Sara Errani e Jasmine Paolini, attese dalla bolgia del Pietrangeli contro la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Yulia Putintseva.

La giornata di domenica 11 maggio è dedicata al terzo turno agli Internazionali di Roma 2025 (qui dove seguire l’evento in diretta tv). Sono due gli azzurri in campo nel torneo maschile: Lorenzo Musetti e Francesco Passaro. Il carrarino, reduce dal convincente esordio con il finlandese Virtanen, incontrerà per la terza volta in carriera l’americano Nakashima, n. 29 al mondo. Seconda volta al terzo turno del torneo capitolino, invece, per Francesco Passaro che sfiderà il n. 23 del seeding Karen Khachanov.

L. Musetti – B. Nakashima , 2° match dalle ore 11:00, Campo Centrale

2° match dalle ore 11:00, Campo Centrale F. Passaro– J. Khachanov , 4° match dalle ore 11:00, Grand Stand Arena

, 4° match dalle ore 11:00, Grand Stand Arena L. Musetti/L. Sonego – M. Berrettini/J. Berrettini , 5° match dalle ore 11:00, SuperTennis Arena

, 5° match dalle ore 11:00, SuperTennis Arena F. Cobolli/S. Korda – H. Heliovaara/H. Patten , 2° match dalle ore 11:00, Campo 1

2° match dalle ore 11:00, Campo 1 S. Errani/J. Paolini – L. Fernandez/Y. Putintseva, 3° match dalle ore 11:00, Pietrangeli

I match di Alcaraz e Zverev. Nel torneo femminile c’è Sabalenka

Torneranno in campo anche Carlos Alcaraz e Sascha Zverev. Lo spagnolo al terzo posto della classifica mondiale sarà opposto alle ore 20 al serbo Djere mentre il tedesco n.2 del ranking Atp affronterà alle ore 14 il sorprendente lituano Gaubas. Nel torneo femminile, invece, si chiude il terzo turno con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka impegnata contro l’americana Kenin, testa di serie n. 31 del tabellone. Il match è in programma alle ore 11.

Dove guardare in tv

Tutto il torneo è trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su NOW, quello femminile in diretta anche su SuperTennis. Come per tutti gli Atp Masters 1000 anche per Roma ci sarà un doppio canale per seguire gli incontri: Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione. News, risultati e aggiornamenti anche su Sky Sport 24, che ogni giorno trasmetterà un’edizione in diretta dal Foro, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

