Continua il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali di Roma 2025. (Qui il programma completo della giornata). Il tennista italiano batte in due set Brandon Nakashima e avanza agli ottavi di finale del torneo capitolino, in corso sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il carrarino, numero 9 al mondo, si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 24′ di gioco. Musetti vince grazie a tre break (due nel secondo parziale) per superare l’americano e avanzare nel tabellone. Nel prossimo turno affronterà il russo Daniil Medvedev, che piega Popyrin 6-4, 6-1 in meno di un’ora e mezza.

Gli altri risultati

Viene invece eliminato Stefanos Tsitsipas, rimontato 2-1 dal francese Fils. Il greco vince il primo set 6-2, salvo poi essere ribaltato 6-4, 6-2 dal transalpino. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tabellone femminile, Sabalenka rischia contro la statunitense Kenin ma vince in rimonta 2-1 con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 in due ore e quattordici minuti. Per la numero uno al mondo ora c’è la sfida contro l’ucraina Kostyuk, vittoriosa per 2-0 contro la canadese Fernandez (6-4, 6-2 in poco più di un’ora e mezza). Avanza anche Coco Gauff, grazie al 7-5, 6-3 contro la polacca Linette in un’ora e quarantadue minuti. Nel prossimo turno affronterà la ex campionessa degli US Open, Emma Raducanu, che è stata sotto di un set contro la russa Veronika Kudermetova, ma si è ripresa, vincendo l’incontro per 5-7, 6-0, 6-1.

