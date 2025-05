Il tennista greco passeggia per le strade della Capitale: "Questo è uno dei tornei più belli che abbiamo nel tour"

Mattinata di passeggio e di shopping tra le vie del centro città per Stefano Tsitsipas, n°19 Atp ed ex n°3. Il tennista greco, a Roma per gli Internazionali d’Italia, è stato intercettato su via del Corso dai microfoni di LaPresse: “Se mi sto godendo questi giorni a Roma? Sì, molto! Descriverei Roma come un bellissimo caos”, dice il campione, che sul torneo che si prepara ad affrontare afferma: “È uno dei più belli che abbiamo nel tour”. “Se sono eccitato all’idea di iniziare a giocare al Foro italico? Sento di aver già giocato molte buone partite qui. Qui i fan mi abbracciano e mi fanno sentire come un giocatore del posto”. E sui tifosi italiani Tsitsipas ribadisce: “Gli italiani sono i migliori, i tifosi e le persone più appassionate al mondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata