Il n. 1 del mondo, dopo 104 giorni di stop per il caso Clostebol, torna oggi in campo contro l'argentino Navone

Agli Internazionali di Roma 2025 è ormai tutto pronto per il ritorno in campo di Jannik Sinner. 104 giorni dopo l’ultima volta, il numero 1 al mondo affronterà sul Centrale del Foro Italico alle ore 19 (qui dove guardare in tv) l’argentino Mariano Navone (n. 99 del ranking Atp). La sfida valida per il 2° turno del torneo capitolino sarà trasmessa in diretta esclusiva free-to-air su Rai 2 oltre che su SkySport. Una lunga attesa, che il tennista italiano ha voluto raccontare pubblicando sul suo canale Youtube un vlog dal titolo “Back in Rome“.

Il messaggio di Sinner in vista del ritorno in campo

Sinner ha pubblicato in un video un estratto di quanto accaduto in questi primi giorni romani. “La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Meraviglioso. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. Voglio fare la stessa cosa in partita. Sul risultato, quello che succederà succederà, domani sarà il mio primo match dopo un bel po’ di tempo. Qualsiasi cosa accadrà, sono felice di tornare sul campo e di condividere questo momento con tutti voi. Sarà fantastico. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao” racconta l’altoatesino a poche ore dal suo ritorno alle competizioni dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol e l’accordo con la Wada.

L’avversario

L’altoatesino, saldamente al comando della classifica ATP nonostante non giochi dalla vittoriosa finale degli Australian Open 2025 di fine gennaio (dimostrazione di enorme superiorità rispetto al resto del seeding) troverà dall’altra parte della rete l’argentino Mariano Navone, numero 99 del mondo, terraiolo puro, che al primo turno ha eliminato il giovanissimo azzurro Federico Cinà, diciassettenne palermitano al suo primo anno tra i pro. Classe 2001, 24 anni, nato a Nueve de Julio in Argentina, ha ottenuto il suo best ranking il 10 giugno 2024 raggiungendo la 29a posizione. Per il momento non ha ancora vinto nessun titolo in carriera mentre quest’anno, prima di Roma, ha affrontato altri due tennisti italiani: Lorenzo Sonego all’Atp Miami e Matteo Berrettini all’Atp Montecarlo. Entrambe le volte è stato sconfitto in due set.

