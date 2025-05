Il debutto di Jannik Sinner e Matteo Berrettini in singolare. Nel femminile tocca a Paolini

Programma ricchissimo oggi, sabato 10 maggio, agli Internazionali di Roma 2025, dove sono otto i tennisti azzurri tra singolari maschili e femminili: Matteo Berrettini, Luca Nardi, Matteo Gigante, Jannik Sinner e Jasmine Paolini nel femminile.

La giornata di sabato 10 maggio non sarà una giornata qualunque al Foro Italico e per il tennis in generale: sarà l’attesissimo giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. L’altoatesino aprirà il suo percorso nel Masters 1000 romano contro Mariano Navone che ieri ha sconfitto Federico Cinà: sarà un esordio non scontato contro un giocatore estremamente solido e consistente su questa superficie. Debutto che avverrà alle 19.00 ad aprire la sessione serale sul Campo Centrale.

In sessione diurna altri due italiani sul Centrale: alle 11.00 c’è Matteo Berrettini che affronta il britannico Jacob Fearnley, mentre come terzo incontro c’è Jasmine Paolini che trova sulla sua strada Ons Jabeur. Presenza di due italiano anche sulla Grandstand Arena: Matteo Gigante come terzo incontro affronta Jakub Mensik, mentre come quinto e ultimo match c’è Luca Nardi che trova Alex de Minaur.

The wait is over 🕰 Sinner returns to action on Day 6 — and he’s not the only one Here’s the OOP 🔥#IBI25 | @BMWItalia pic.twitter.com/xy22WiZJNR — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 9, 2025

Nel tabellone di doppio femminile saranno impegnate Tyra Caterina Grant assieme a Lisa Pigato, ed Angelica Moratelli, in coppia con la spagnola Cristina Bucsa.

Dove guardare in tv

La diretta tv sarà fruibile per Sinner-Navone in chiaro su Rai 2 HD, per i match femminili in chiaro su SuperTennis HD, per tutto il torneo in abbonamento su Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile per Sinner-Navone su Rai Play, per i match femminili su SuperTenniX, per tutti i match maschili su Tennis TV, per tutto il torneo su Sky Go e NOW.

