Le immagini all'interno dell'Istituto Patristico Augustinianum

“Non so se era buono a giocare a tennis però gli piaceva tanto“. Frate Andrés Felipe Romero scherza mentre mostra il campo da gioco dove impugnava la racchetta il “cardinale Prevost” come lo chiama lui, che adesso è Papa Leone XIV. Il campo da tennis è quello dell’Istituto Patristico Augustinianum, a due passi dal Vaticano con vista sulla cupola di San Pietro, dove Robert Francis Prevost era di casa essendo stato priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino dal 2001 al 2013. Frate Romero è ancora incredulo per il primo Papa appartenente al suo ordine. Dalla formazione per diventare sacerdote, nel 1982, nel Collegio Santa Monica lì accanto al soglio pontificio la strada è stata lunga ma tutta nell’ordine degli agostiniani.

E nelle pause dallo studio e dal lavoro Frate Romero ricorda la passione per il tennis di Prevost: “Più o meno ogni domenica il cardinale Prevost giocava qui con il suo segretario, un prete della diocesi di Chiclayo. Venivano qui a giocare e ogni tanto lo vedevo e lo salutavo. Questo è un posto bellissimo per la preghiera. La domenica si può fare una pausa. Anche lui lo faceva. E poi, con un campo gratis con questa vista, come no?” chiude ridendo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata