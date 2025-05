L'azzurro pronto all'esordio agli Internazionali di tennis, al rientro dopo la squalifica per doping

Jannik Sinner oggi scende in campo agli Internazionali di Roma 2025 ma per allenarsi. Dopo l’ovazione di ieri all’ingresso sul Centrale per l’allenamento con il ceco Jiri Lehecka, oggi alle 16.30 sul campo numero 7 l’altoatesino si allenerà con l’amico Lorenzo Sonego, protagonista con lui del doppio che ha portato l’Italia alla conquista della Coppa Davis nel 2023. Alle 17 toccherà a Carlos Alcaraz, che sul campo numero 6 si allenerà con Flavio Cobolli, idolo di casa sulla terra rossa romana. “La cosa più bella è tornare sul campo, vedere il tifo e la gente – ha dichiarato l’azzurro nella conferenza di presentazione – poi c’è la pressione e ti verrà qualche dubbio ma è normale. Ma non ho paura di andare in campo, sono solo felice di stare qua. Abbiamo fatto il massimo in questi mesi, siamo freschi e pronti per giocare”.

Habemus Sinner impazza sui social

Intanto sui social i tifosi di Jannik si scatenano, vista la curiosa concomitanza con il Conclave che eleggerà il nuovo Papa. Su Instagram sono infatti diventati virali alcuni meme sul tema. In uno di questi si vedono in primo piano il tetto della Cappella Sistina e una fumata arancione, come il colore dei capelli di Sinner, utilizzata come segnale per annunciare che il campione altoatesino è finalmente tornato dopo il lungo e forzato stop.

Sinner a Roma: quando gioca

Jannik Sinner scenderà in campo sabato 10 maggio, nel secondo turno degli Internazionali BNL, contro il vincente della sfida tra l’argentino Mariano Navone e Federico Cinà, giovane promessa del tennis italiano e wild card del torneo. Il numero 1 al mondo tornerà quindi a giocare dopo 3 mesi, in seguito alla squalifica per il caso Clostebol. Le partite degli Internazionali di Roma potranno essere viste anche in chiaro.

