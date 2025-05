Atp Madrid 2025, oggi in campo Musetti e Arnaldi: orari e dove vederli in tv

Ad aprire il programma di oggi, 1 maggio, alle 13 la sfida tra il norvegese Casper Ruud, numero 14 del tabellone, e il russo Daniil Medvedev, numero 9 del seeding. A seguire, non prima delle 15 il match tra l’argentino Francisco Cerundolo, numero 20 del tabellone, e il giovane ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 22. Quindi toccherà ai due italiani: non prima delle 16:10 Matteo Arnaldi contro Jack Draper. In serata, alle 20 Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, contro Gabriel Diallo.

Atp di Madrid 2025: dove vedere i match in tv

Il Masters 1000 di Madrid, come la gran parte dei tornei del circuito, è trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (canale 201 e canale 203) mentre gli incontri del torneo Wta vengono trasmessi in diretta anche da Supertennis. Per quanto riguarda lo streaming, i match sono invece visibili su Sky Go e Now e anche (quelli femminili) su Supertennix.