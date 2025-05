Stasera l'azzurro se la vedrà con il canadese Diallo. Oggi in campo anche Arnaldi contro Draper

Prosegue l’ottimo momento di forma di Lorenzo Musetti che si qualifica per i quarti di finale dell’Atp di Madrid 2025. Al torneo Masters 1000 della capitale spagnola il tennista azzurro, 11esima testa di serie del tabellone, ha battuto in due set 6-4, 6-2 l’australiano Alex De Minaur, settima forza del seeding, e si qualifica per i quarti di finale. Al prossimo turno l’azzurro sfiderà il canadese Gabriel Diallo che ha battuto a sorpresa Grigor Dimitrov.

Atp Madrid 2025, oggi i quarti di finale

Ad aprire il programma di oggi alle 13 la sfida tra il norvegese Casper Ruud e il russo Daniil Medvedev. A seguire l’argentino Francisco Cerundolo se la vedrà contro il giovane ceco Jakub Mensik. Poi sarà il turno degli italiani: non prima delle 16.10 Matteo Arnaldi – che negli ottavi ha sconfitto Tiafoe – se la vedrà con il britannico Jack Draper, numero 5 del tabellone poi a seguire, non prima delle 20, la sfida tra Musetti e Diallo.

