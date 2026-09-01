Home > Calcio > Calciomercato, quando chiude: date e orari in Italia e all’estero

Martedì 1° settembre in Italia si chiude la sessione estiva di calciomercato. Juventus, Milan, Roma e Napoli sono a caccia degli ultimi colpi per rinforzare le proprie rose e cercare di impensierire l’Inter campione d’Italia. Eppure, se nel Bel Paese il gong suonerà alle ore 20.00, in altri Paesi le operazioni potranno andare avanti. Vediamo assieme le scadenze nel resto d’Europa, nei Paesi arabi e in Sudamerica.