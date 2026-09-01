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martedì 1 settembre 2026

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Calciomercato, quando chiude: date e orari in Italia e all’estero

Calciomercato, quando chiude: date e orari in Italia e all’estero
Kerim Alajbegovic, Torino, 29 agosto 2026 (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse)
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Dall’Inghilterra al Brasile, tutte le scadenze nel resto del mondo

Martedì 1° settembre in Italia si chiude la sessione estiva di calciomercato. Juventus, Milan, Roma e Napoli sono a caccia degli ultimi colpi per rinforzare le proprie rose e cercare di impensierire l’Inter campione d’Italia. Eppure, se nel Bel Paese il gong suonerà alle ore 20.00, in altri Paesi le operazioni potranno andare avanti. Vediamo assieme le scadenze nel resto d’Europa, nei Paesi arabi e in Sudamerica.

  • Italia, 20.00 del 1 settembre 2026
  • Inghilterra, 23.00 del 1 settembre 2026
  • Spagna, 00.00 del 1 settembre 2026
  • Francia, 20.00 del 1 settembre 2026
  • Germania, 20.00 del 1 settembre 2026
  • Portogallo, 5 settembre
  • Turchia, 4 settembre 2026
  • Stati Uniti, 2 settembre 2026
  • Argentina, 3 settembre 2026
  • Brasile, 11 settembre 2026
  • Arabia Saudita, 6 settembre

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