Al Wta 1000 buona la prima per Errani e Paolini

Disco rosso per Lorenzo Sonego nel secondo turno del Mutua Madrid Open (Atp Madrid 2025), il Masters 1000 sulla terra battuta in corso alla Caja Magica di Madrid. Il tennista piemontese, numero 43 Atp, è stato battuto in due set dal forte australiano Alex De Minaur, numero 7 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1 ora e 15 minuti. Nel terzo turno De Minaur affronterà il canadese Denis Shapovalov che ha sconfitto per 6-1, 6-4 il giapponese Kei Nishikori, finalista nel 2014 a Madrid.

Buona la prima invece per Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino, numero 11 del mondo e 10 del seeding, si qualifica per il terzo turno grazie alla vittoria all’esordio contro l’argentino Marcos Etcheverry, numero 51 Atp, con il punteggio di 7-6 (3), 6-2 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Buona la prima anche per Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio al ‘Mutua Madrid Open’, WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp).

Le azzurre, seconde favorite del seeding, hanno battuto all’esordio per 6-4, 6-7(3), 10-6, in un’ora e 49 minuti di partita, la taiwanese Chan Hao-Ching e la messicana Giuliana Olmos. Erani e Paolini al secondo turno affronteranno la coppia formata dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata