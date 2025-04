Lo spagnolo vince al terzo set in rimonta (3-6, 6-1, 6-0). Per l'azzurro un guaio fisico alla coscia destra

Il tennis aggressivo di Carlos Alcaraz e un guaio fisico tra secondo e terzo set costano a Lorenzo Musetti la finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters’, terzo Masters ‘1000’ della stagione. Lo spagnolo prevale in rimonta dopo aver ceduto il primo set per 6-3. Nel secondo aggredisce Musetti, conquista due palle break e chiude 6-1.

Sotto di 0-3 nel terzo set Musetti chiede il timeout medico con l’intervento del fisioterapista. Gli è stato somministrato un antidolorifico ed effettuato un massaggio. Al rientro accusa ancora fastidio e non riesce a riprendere il set che finisce 6-0 per Alcaraz.

Crowning a new champion in Monaco 👑@carlosalcaraz wins the 2025 #RolexMonteCarloMasters! pic.twitter.com/GTNpLwXmiM — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2025

Musetti: “Dispiaciuto, speravo in finale diverso”

“Mi spiace non aver finito la partita al meglio, vi ringrazio per il sostegno, ora cercherò di recuperare per prendermi la rivincita”. Così Lorenzo Musetti durante la premiazione del Masters 1000 di Montecarlo vinto da Carlos Alacarz nella finale contro l’azzurro che ha accusato problemi fisici nell’ultimo set. “Non è facile parlare di un finale così – ha aggiunto Musetti – speravo fosse diverso, di giocare fino alla fine ma non voglio togliere nulla a Carlos che ha meritato la vittoria“.

