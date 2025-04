L'azzurro sicuro di restare al vertice della classifica fino al rientro dopo la squalifica per doping

Jannik Sinner da oggi è sicuro di rimanere numero uno del mondo al rientro agli Internazionali d’Italia a Roma dopo la squalifica per doping. La certezza per l’azzurro è arrivata grazie alla vittoria di Matteo Berrettini su Alexander Zverev nel secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2025. Il tennista altoatesino è a questo punto sicuro matematicamente di rientrare nel circuito ancora da numero 1 del ranking Atp. Sinner pertanto sarà la prima testa di serie al Masters 1000 di Roma, proprio il torneo che sancirà il suo ritorno alle competizioni dopo la sospensione di tre mesi per il caso clostebol.

La situazione nel ranking

Zverev, l’unico che matematicamente prima di questa partita avrebbe potuto scavalcarlo prima degli Internazionali d’Italia, chiude il torneo di Montecarlo con 7.595 punti. Ne può aggiungere al massimo 900 vincendo Madrid e Roma, visto che ne deve scalare 1.100 ottenuti l’anno scorso nei due tornei. Anche vincendo l’Atp 500 di Monaco di Baviera, chiuderebbe gli Internazionali d’Italia con poco meno di 9 mila punti.

Dopo Roma, Carlos Alcaraz potrebbe superare Sinner, ma solo a fronte praticamente di un en plein nei tornei sul rosso. Se dovesse trionfare a Montecarlo, Madrid, Roma e nell’Atp 500 di Barcellona sarebbe davanti a Sinner per 90 punti.

Sono comunque altissime a questo punto le possibilità che Sinner, salito ufficialmente per la prima volta sulla vetta del ranking Atp il 10 giugno 2024, raggiunga le 52 settimane ininterrotte nel suo primo periodo da numero 1 del mondo.

Dal 1973, prima di lui ci sono riusciti solo in quattro: Roger Federer (237), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75), Novak Djokovic (53).

