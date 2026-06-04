Iran, per il Wsj Trump riprenderebbe la guerra solo se venissero uccisi soldati Usa – La diretta

Il Medio Oriente continua a essere una polveriera. Dopo gli attacchi reciproci di ieri tra Iran e Stati Uniti, con la Camera americana che nella tarda serata italiana ha votato per limitare la facoltà del presidente Donald Trump di proseguire la guerra contro Teheran senza l’approvazione del Congresso, secondo il Wall Street Journal il tycoon avrebbe detto ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la ripresa del conflitto con l’Iran solo se venissero uccisi soldati statunitensi. Gli sforzi diplomatici quindi proseguono, così come continua l’offensiva israeliana nel sud del Libano. I raid dell’Idf hanno colpito anche Gaza City, uccidendo almeno 9 persone: tra di loro, quattro erano bambini.

Guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 04/06/26 07:00 Fine diretta: 04/06/26 23:59