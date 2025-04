Il tennista romano vince in rimonta 2-6, 6-3, 7-5: "Grande reazione mentale, fiero di questa vittoria". E Sinner resta numero 1

Un grande Matteo Berrettini batte Alexander Zverev e si qualifica per il terzo turno del Atp Montecarlo 2025, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.128.940 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Vittoria in rimonta 2-6, 6-3, 7-5

L’azzurro, n.34 ATP, si impone sul tedesco n.2 del ranking e primo favorito del seeding, in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Berrettini, dopo aver vinto per la prima volta in carriera contro uno dei primi due giocatori del mondo, affronterà giovedì negli ottavi chi uscirà vincitore dalla sfida – in programma mercoledì – tra il ceco Jiri Lehecka, n.28 ATP, e Lorenzo Musetti, n.16 del ranking e 13 del seeding.

Biggest match of his career AND became a saint, all in the same day 😅😇@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/8Y8uwby8iY — ATP Tour (@atptour) April 8, 2025

Berrettini: “Grande reazione mentale, fiero di questa vittoria”

“Una partita pazzesca, soprattutto mentalmente ho dovuto fare un grande lavoro per cambiarla. Ho cominciato a credere di più in me stesso, i primi game del secondo set sono stati fondamentali e sono molto fiero di come ho gestito il finale con grande coraggio”. Così Matteo Berrettini ha commentato a caldo la vittoria contro Alexander Zverev nel secondo turno del torneo di Montecarlo. “Il piano di gioco è stato lo stesso dopo il primo set, ho cambiato solo l’attitudine. Non colpivo servizio e diritto come ieri, mi sono dovuto adattare alle condizioni e lui giocava benissimo e in modo molto profondo. Poi mentalmente ho fatto un salto in avanti, sono stato più aggressivo perchè per vincere questa partita dovevo fare le cose giuste. Questo è cambiato ed ha funzionato”, ha aggiunto l’azzurro. Infine sul perchè gioca così bene sulla terra rossa. “Sulla terra sono cresciuto, fino a 19 anni ho giocato soprattutto sulla terra. È una delle mie superfici preferiti e purtroppo non ci si gioca tanto. Ho mancato per qualche anno i tornei più importanti e ora sono molto contento. Qui mi sento a mio agio”, ha concluso Berrettini.

Sinner sicuro n.1 al rientro a Roma

La vittoria di Berrettini sè anche un bel regalo per l’amico Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, con la sconfitta del giocatore tedesco nel secondo turno del torneo monegasco è a questo punto sicuro matematicamente di rientrare nel circuito ancora da numero 1 del Mondo. Sinner pertanto sarà la prima testa di serie agli Internazionali d’Italia a Roma, proprio il torneo che sancirà il suo ritorno alle competizioni dopo la sospensione di tre mesi per il caso clostebol.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata