I risultati dei due azzurri nel tabellone maschile. Domani è in programma Djokovic, che ha rischiato il forfait

Esordio vincente oggi al torneo Atp di Montecarlo 2025 per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, supera in rimonta il coetaneo cinese Yunchaokete Bu, numero 67 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio 4-6, 7-5, 6-3 in due ore e 38 minuti. Musetti affronterà al secondo turno del Masters 1000 un altro coetaneo, il ceco Jiri Lehecka, numero 28 del mondo. Berrettini supera invece in due set Mariano Navone con il punteggio di 6-4 6-4.

In campo tra poco anche Fabio Fognini contro l’argentino Francisco Cerundolo. Sarà possibile vederlo su Sky e in streaming su NOW.

Djokovic: “La mia presenza qui era in dubbio”

Domani sarà il turno di Novak Djokovic contro il cileno Alejandro Tabilo. Il serbo tornerà a dare l’assalto al titolo n.100 della sua carriera, un successo che coinciderebbe anche con la sua terza affermazione nel Principato. La sua presenza non era scontata, come raccontato dallo stesso Djokovic nel corso della sua conferenza stampa della vigilia. “La mia presenza qui era in dubbio – ha ammesso Djokovic – Il motivo era l’infezione all’occhio e un virus con cui ho dovuto fare i conti nel corso dell’ultima settimana. Anche se non in modo ideale, tutto ora sembra stia ritornando alla normalità”.

“Ora” l’infezione “si è calmata, oggi tornerò a farmi visitare dal dottore, staremo a vedere ma tutto dovrebbe essere a posto per il mio primo turno, mancano ancora dei giorni e spero di riuscire ad abituarmi bene alla terra battuta e a gestire questi piccoli problemi di salute”.

Il serbo a Miami ha giocato la sua prima finale del 2025: “La performance offerta a Miami mi dà l’ispirazione per continuare a guardare avanti. E’ una gran bella sensazione stare in campo e riuscire a colpire bene la palla vincendo delle partite – ha ancora riflettuto Nole – Perdere prematuramente invece contribuisce a far sorgere più domande e dubbi sull’opportunità di continuare ancora”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata