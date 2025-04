Nel tabellone maschile in programma Musetti-Bu, Fognini-Cerundolo e Berrettini-Navone

Il torneo Atp di Montecarlo 2025 oggi, lunedì 7 aprile, entra nel vivo con le partite del primo turno del tabellone maschile. Tre gli italiani in campo: sul Rainier III, dove il programma inizia alle ore 11, Lorenzo Musetti contro il cinese Yunchaokete Bu è il secondo incontro e Fabio Fognini contro l’argentino Francisco Cerundolo è il quarto; sul Court Des Princes, con inizio sempre alle ore 11, Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone è il terzo incontro in programma.

Dove vederlo in tv

Sarà possibile vedere le partite in diretta tv su Sky e in streaming su NOW.

La squadra tennis di Sky Sport è per il Masters 1000 di Montecarlo è formata da Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido, che si alterneranno al commento degli incontri dal Country Club del Principato insieme a Laura Golarsa e Fabio Colangelo. I telecronisti saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi e Alessandro Sugoni mentre Stefano Meloccaro sarà l’inviato a Montecarlo per le interviste, gli aggiornamenti in diretta e gli approfondimenti di ‘The Insider – Monte-Carlo’. Gli studi di presentazione e di analisi saranno condotti da Eleonora Cottarelli.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il ‘campo centrale’, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

