Paolini in semifinale contro la bielorussa Sabalenka, l'azzurro ai quarti contro l'americano Fritz

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini in campo oggi, giovedì 27 marzo, al Miami Open 2025. L’azzurra sarà in campo per una storica semifinale nel torneo del WTA 1000 in Florida: se la vedrà contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Berrettini invece sfiderà ai quarti di finale, quando in Italia sarà notte, l’americano Taylor Fritz.

Miami Open 2025, dove vedere in tv Paolini e Berrettini

Jasmine Paolini, che ha battuto ai quarti la polacca Linette, è la prima azzurra a conquistare una semifinale al Miami Open. Scenderà in campo contro Sabalenka, numero uno del ranking, non prima delle 20 ore italiane: la partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

Matteo Berrettini, dopo aver superato De Minaur agli ottavi, scenderà in campo al Miami Open non prima della mezzanotte contro l’americano Taylor Fritz. Anche questo match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

Another great win here in Miami! See you in the semis!! 🇮🇹💪🏾😀 pic.twitter.com/NtH4IakjUi — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) March 26, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata