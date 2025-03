Il tennista romano torna a giocare i quarti di un Master

Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami in Florida. Il 28enne romano ha sconfitto negli ottavi l’australiano Alex De Minaur col punteggio di 6-3 7-6. Berrettini affronterà Fritz giovedì.

Musetti battuto da Djokovic negli ottavi

Lorenzo Musetti esce invece sconfitto dal confronto con Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il n.16 al mondo ha ceduto in due set al serbo che ha vinto per 6-2 6-2.

Powerhouse performance 🏋️@MattBerrettini advances into his fourth Masters 1000 quarter-final with a tremendous 6-3 7-6(7) victory over De Minaur!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/m7Pl0DUs4N — ATP Tour (@atptour) March 26, 2025

