Superata la polacca Magda Linette in due set 6-3 6-2. Ora il match con Aryna Sabalenka

L’azzurra Jasmine Paolini supera la polacca Magda Linette e conquista le semifinali al Miami Open 2025, in Florida. Paolini ha vinto in due set per 6-3, 6-2.

Paolini prima italiana a giocare semifinali a Miami

Jasmine Paolini è la prima tennista italiana a raggiungere le semifinali del torneo Wta 1000 di Miami, in Florida. In passato le tenniste italiane non sono mai riuscite ad andare oltre i quarti di finale, come successo nel 2023 a Martina Trevisan. Paolini affronterà Aryna Sabalenka in semifinale. Sabalenka ha battuto la nona testa di serie Qinwen Zheng della Cina 6-2, 7-5 nel loro match di quarti di finale, concludendo una giornata in cui la pioggia ha posticipato di diverse ore molte partite.

Paolini ‘ho ritrovato fiducia, noi italiani una squadra’

“Per me è stata una giornata fantastica, mi sono divertita molto in campo e sono felice di aver vinto: il giorno perfetto. Spesso mi sono ritrovata ad affrontare delle palle break, dopo essere stata avanti 30-0. Il fatto è che su questi campi così rapidi conta servire bene, ma anche essere consistenti nel palleggio. È quello che ho cercato di fare, quando mi sono trovata in difficoltà. Ho ritrovato fiducia”. Così Jasmine Paolini dopo aver superato la polacca Magda Linette diventando la prima tennista italiana a raggiungere le semifinali dell’Open di Miami. “L’Italia così in vista? Credo che avere un numero 1 del mondo come Jannik Sinner aiuti molto, lui è incredibile e ci dà grande motivazione. Ma in generale siamo una squadra. Ci spingiamo a vicenda quando vediamo che qualcuno può fare un grande risultato: così anche gli altri ci credono, e poi questo risultato arriva. Ormai siamo davvero tanti, quanti saremo, 30? Scherzavamo su questo, con Lorenzo e Matteo, ma la sensazione è davvero molto piacevole. Abbiamo modo anche di parlare delle nostre vite, fuori dal campo: quando stavo aspettando di scendere in campo ho visto Lorenzo (Musetti, ndr) e gli ho chiesto di Ludovico, suo figlio, quel bambino è fantastico”, ha aggiunto. Ora per Jas c’è la numero 1 del mondo: “La semifinale? Spero di giocare bene ma soprattutto di divertirmi ancora, in campo, perché per me questo conta molto, incide sulla mia prestazione. Aryna (Sabalenka, ndr) è ovviamente una grande giocatrice, ma siamo in semifinale e non puoi aspettarti nulla di diverso. Vedremo come andrà, di certo mi sento fortunata a poter essere parte di incontri come questo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata