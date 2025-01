In palio il primo Slam della stagione. Jannik parte favorito. Il match visibile anche in chiaro sul Nove

Saranno la prima e la seconda testa di serie del ranking Atp ad affrontarsi nell’ultimo atto degli Australian Open 2025. La finalissima di Melbourne Park mette difronte Jannik Sinner e Alexander Zverev. L’azzurro proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024, mentre il tedesco spera di conquistare il suo primo Slam in carriera.

Dove vedere Sinner-Zverev in tv

Il match è in programma domenica mattina alle ore 9:30 italiane alla Rod Laver Arena di Melbourne. Come è stato per il resto del torneo, il match sarà visibile in diretta su Eurosport 1, disponibile sia sul canale 210 del decoder Sky per coloro che sono abbonati al pacchetto Sport che su Dazn. Per quest’ultimo atto, però, la grande novità è che il match si potrà vedere anche in chiaro anche su Nove.

Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, sarà visibile sulle diverse piattaforme SkyGo, Dazn, Now e Discovery+, disponibili su smartphone, tablet e pc.

I precedenti tra Sinner e Zverev: tedesco avanti

Sono sei le partite disputate tra i due finalisti, Sinner e Zverev, con il tedesco in vantaggio per quattro a due. L’azzurro, per ora, si è aggiudicato il primo e l’ultimo match. Il primo confronto risale al 2020, ottavi di finale del Rolland Garros, con l’altoatesino che si è imposto per tre set a uno. L’ultimo, invece, nella semifinale del Masters di Cincinnati dello scorso agosto vinta 7-6, 5-7, 7-6 da Sinner. Nel mezzo le quattro vittorie di Zverev, due delle quali arrivate agli Us Open nel 2021 e nel 2023.

