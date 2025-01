La sfida per il titolo Slam sarà visibile gratis e per tutti grazie alla cessione dei diritti

La finale degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in chiaro su Nove domenica 26 gennaio dalle 9:30, in diretta da Melbourne Park. Sarà la terza finale Slam di Jannik Sinner, campione in carica in Australia e vincitore dell’ultimo US Open. Lo ha fatto sapere l’emittente di Discovery in una nota.

“Jannik Sinner – si legge – affronterà il numero 2 del ranking Atp Alexander Zverev, anch’egli alla sua terza finale Slam, ma sconfitto nei suoi due precedenti da Dominic Thiem (US Open 2020) e Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024). Il match sarà in diretta simulcast su Eurosport 1 e live streaming su Discovery+. Il match sarà anticipato dal prepartita con tutti i più noti volti del tennis di Eurosport – Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi. Sinner e Zverev si sono affrontati sei volte in carriera e in quattro occasioni ha vinto il tedesco”.

“Nei precedenti Slam, Jannik s’è preso la prima sfida al Roland Garros 2020, mentre Zverev s’è imposto due volte allo US Open. Nel loro ultimo match, Sinner ha sconfitto Zverev l’anno scorso in semifinale a Cincinnati. Intanto domani, sabato 25 gennaio, altro appuntamento con la storia: la finale di doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+ dopo la finale femminile delle 9:30 tra Aryna Sabalenka e Madison Keys”.

“Non vediamo l’ora che sia domenica per questo grandissimo appuntamento di sport e voglio ringraziare tutti i partner di Eurosport e discovery+ – Amazon, Dazn, Sky e Tim – che hanno collaborato affinché il match di Sinner possa essere visto in chiaro e in diretta, sul Nove, dal maggior numero di persone”, ha commentato Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner Bros. Discovery Italia.

Cosa aveva detto l’Agcom

Inizialmente l’Agcom aveva detto che la finale agli Australian Open 2025 non poteva essere trasmessa in diretta e in chiaro in tv. In queste ore, dopo la vittoria dell’azzurro nella semifinale dello Slam contro Ben Shelton, si era infatti riaccesa la speranza degli appassionati di vedere l’ultimo atto gratuitamente. Interpellato da LaPresse Massimiliano Capitanio, commissario dell’AgCom, aveva spiegato i motivi.

La richiesta all’Ue ancora in stand-by

“La finale di Sinner in chiaro? Al momento la trasmissione in chiaro obbligatoria, come fu per la semifinale di Champions tra Inter e Milan (del 2023, ndr), non è prevista. La lista approvata a livello italiano va approvata anche dall’Europa. La competenza è strettamente del Mimit, prima era dell’Agcom. La lista è stata redatta e sono previste anche alcune finali del torneo di Slam.

Ma al di là della ‘moral suasion’ e della possibilità che qualcuno compri i diritti per venderli in chiaro, a livello regolamentare non si può fare niente“, spiega Capitanio. L’iter prevede che le liste nazionali siano sottoposte all’approvazione della Commissione europea e alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e i tempi sembrano ancora lunghi. Si sta infatti aspettando il via libera dall’Europa.

La lista degli eventi chiesti in chiaro

Per quanto riguarda il tennis, il Mimit ha chiesto la finale e le semifinali di Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e della United Cup, alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e le finali e le semifinali dei tornei del Grande Slam, di ATP e WTA finals, di ATP Masters 1000 e ATP 500, di WTA 1000 e 500 e degli Internazionali d’Italia di tennis.

Dove vedere la finale Sinner-Zverev

Sarà possibile vedere la finale degli Australian Open tra Sinner e Zverev sul canale Nove, di Discovery. L’evento sarà trasmesso in diretta, a pagamento, anche su Eurosport, Dazn, Sky, Tim Vision e Amazon.

