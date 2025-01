L'azzurro domenica affronterà il tedesco Zverev

Jannik Sinner torna in finale dell’Australian Open. L’azzurro, campione in carica del torneo, si è sbarazzato in semifinale dell’americano Ben Shelton, sorpresa del torneo, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-2, 6-2. Affronterà domenica in finale il tedesco Alexander Zverev.

GLI AGGIORNAMENTI

Sinner vince e vola in finale

Jannik Sinner non ha sprecato il servizio e ha chiuso il match: 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 il punteggio finale in 2 ore e 36 di partita.

Doppio break di Sinner, serve per il match

Subito dopo, è arrivato il secondo break lasciando l’avversario a zero. L’azzurro serve per il match.

Break di Sinner, avanti 4-2

Jannik Sinner avanti di un break anche nel terzo set: dopo un lungo quinto game combattuto, l’italiano si porta avanti 3-2 e poi mantiene il servizio. 4-2 ora per lui.

Equilibrio nei primi quattro game del terzo

Nei primi quattro game del terzo set domina l’equilibrio. 2-2 il punteggio, con Sinner che ha annullato due palle break di Shelton.

Sinner vince il secondo set 6-2

In seguito ai due break, Sinner ha vinto il secondo set con il punteggio di 6-2 in 43 minuti.

Due break di Sinner in apertura del secondo set

L’azzurro apre con molta più scioltezza il secondo set, ottenendo break nel primo e nel terzo game.

Sinner vince il primo set al tie-break

Sinner ha vinto il primo set al tie-break, con il punteggio di 7-6 (7-2) in un’ora e 12 minuti di gioco. Molta la tenacia dimostrata dall’azzurro, che ha recuperato due break nei confronti dell’americano, compreso uno sul 6-5 che aveva dato a Shelton anche due set point.

