Il live della partita nei quarti del torneo dello Slam. L'azzurro subito avanti di un break

Agli Australian Open 2025 oggi mercoledì 22 gennaio Jannik Sinner va a caccia di un posto in semifinale. E’ in corso la sfida tra l’azzurro numero del mondo e Alex De Minaur ai quarti di finale. Sinner, vincitore della passata edizione del primo Slam stagionale, dopo la vittoria con Rune cerca un posto in semifinale contro l’australiano n.8 del seeding. Tutti a favore dell’azzurro i precedenti scontri diretti. Inizio promettente per Sinner, che sembra essersi completamente ristabilito dopo il lieve malore accusato nel precedente incontro. Di seguito il live del match.

Sinner avanti di un set

Inizio equilibrato tra l’azzurro e l’australiano fino al quarto game in cui Sinner si è procurato la prima palla break scendendo a rete e costringendo De Minaur all’errore sul passante. Occasione non fallita dall’azzurro, che ha conquistato il game dopo un lungo scambio da fondo campo conclusosi con un rovescio fuori di De Minaur.

L’azzurro non ha corso mai nessun vero rischio al servizio e ha mandato in archivio il primo set sul 6-3. I numeri testimoniano il dominio fin qui di Jannik, che ha chiuso il set con 2 ace, l’83% dei punti sulla prima di servizio e 9 vincenti. De Minaur paga soprattutto lo scarso rendimento al servizio (solo il 54% di prime palle in campo) contro uno dei migliori giocatori del circuito alla risposta.

Jannik prende il largo

Il copione non cambia nel secondo set, che si apre con un altro break: il punto decisivo Jannik lo conquista dopo uno spettacolare scambio ravvicinato a rete con De Minaur, che sbaglia la volée di rovescio lasciando strada libera all’azzurro. Nel game successivo, complice un errore di dritto non forzato da fondo campo, è Sinner a dover fronteggiare la prima palla break, puntualmente annullata con una robusta prima di servizio.

I problemi di De Minaur, invece, continuano nel quinto game. L’australiano annulla altre due palle break, la prima con un ace all’incrocio delle righe e la seconda con un dritto vincente. Sinner però continua a martellare da fondo campo fiaccando la difesa di De Minaur: per l’azzurro, il secondo break del secondo set arriva grazie a uno splendido dritto in anticipo su una palla alzata da De Minaur.

