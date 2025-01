L'azzurro, numero 55 del mondo, ha ceduto all'americano dopo quasi quattro ore di gioco

Sfuma il sogno di Lorenzo Sonego di accedere alle semifinali degli Australian Open, prova dello slam in corso sui campi di cemento di Melbourne. L’azzurro (numero 55 del mondo) ha, infatti, perso in quattro set contro l’americano Ben Shelton (numero 20) per 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (7-4).

Sonego esce a testa alta dal torneo, giocando un grandissimo tennis soprattutto nel terzo e nel quarto set. Lorenzo ha pagato qualche errore di troppo nei primi due parziali, in cui aveva commesso 32 errori gratuiti. Resta un inizio di stagione più che positivo per Sonego che da lunedì tornerà in top 40.

“Mi sento davvero sollevato, ma complimenti a Lorenzo per aver giocato un match incredibile”, ha dichiarato a caldo il vincitore, che si guadagna la seconda semifinale Slam in carriera dopo quella raggiunta allo Us Open 2023. Venerdì in semifinale Shelton troverà o il n.1 del mondo Jannik Sinner, campione in carica, o l’australiano Alex De Minaur, n.8 del ranking e del seeding.

Il match Sinner – De Minaur

Jannik Sinner è atteso dalla sfida con l’amico Alex De Minaur con l’incognita legata alle sue condizioni dopo i problemi fisici che l’hanno condizionato agli ottavi contro Holger Rune. L’azzurro si è allenato al chiuso con il suo team, lontano da occhi indiscreti.

