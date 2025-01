Esce dal tabellone il numero 6 del ranking mondiale, vittoria facile per il tedesco contro lo spagnolo Martinez

Casper Ruud fuori al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. Il norvegese, numero 6 del ranking mondiale, è stato battuto in quattro set dal ceco Jakob Mensik, 48mo nel ranking Atp, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4.

Zverev avanza al terzo turno

Vittoria facile invece per la testa di serie numero 2 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che avanza al terzo turno battendo in tre set lo spagnolo Martinez, numero 44 al mondo Atp, con il punteggio di 6-1 6-4 6-1.

Sempre oggi hanno conquistato il secondo turno anche Djokovic e Alcaraz: il serbo ha battuto il portoghese Jaime Faira in quattro set, mentre lo spagnolo ha superato in tre set il giapponese Yoshihito Nishioka. Cresce intanto l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner: l’azzurro tornerà in campo domani contro Schoolkate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata