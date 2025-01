Lo spagnolo avanza al secondo turno battendo il tre set il kazako. Avanza anche Passaro dopo il forfait di Dimitrov

Esordio agevole per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2025, prima prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo, numero 3 del seeding e del mondo, ha battuto in tre set il kazako Aleksandr Shevchenko, numero 77 Atp, con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-1 in 1 ora e 55 minuti.

Nelle altre partite da segnalare il successo sofferto dell’americano Frances Tiafoe (17) sul francese Arthur Rinderknech per 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-7 (4), 6-3. Passa il turno anche il canadese Felix Auger-Aliassime (29) ai danni del tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 6-0, 4-6, 6-1.

Un doppio colpo di fortuna consente a Francesco Passaro di qualificarsi per la prima volta in carriera al secondo turno del major australiano. Il tennista perugino, numero 104 del mondo, è prima entrato in tabellone da lucky loser per il forfait di Fabio Fognini infortunato, poi ha approfittato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo e del seeding, a sua volta infortunato, sul punteggio di 7-5, 2-1 per l’italiano. Nel secondo turno Passaro se la vedrà contro il francese Benjamin Bonzi o il belga David Goffin.

Oltre al successo in tre set del numero uno del mondo Jannik Sinner contro il cileno cileno Nicolas Jarry, per i colori azzurri da ricordare anche l’impresa tra le donne di Lucia Bronzetti che ha superato all’esordio Vika Azarenka.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata