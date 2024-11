La tennista polacca, vincitrice di cinque tornei del Grande Slam, è risultata positiva a un controllo fuori competizione nel mese di agosto

La tennista numero due al mondo Iga Swiatek è stata squalificata per un mese dall’Itia, l’International Tennis Integrity Agency, per esser risultata positiva alla trimetazidina, una sostanza vietata. La giocatrice polacca, vincitrice di cinque tornei del Grande Slam, è risultata positiva a un controllo fuori competizione nel mese di agosto. L’Itia ha accettato la versione della tennista secondo cui l’assunzione non è stata intenzionale ed è stata causata dalla contaminazione di un farmaco che non richiede una prescrizione, la melatonina, che Swiatek stava assumendo per problemi di sonno e di jet lag.

