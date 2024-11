Azzurri con il numero 1 al mondo Jannik Sinner a caccia del secondo trionfo consecutivo

L’Italia del tennis prova a conquistare l’ambita Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Oggi a Malaga gli azzurri di Volandri affrontano l’Olanda di Botic Van de Zandschulp (80 del ranking Atp) e Tallon Griekspoor (40 del ranking Atp) nell’ultimo atto del torneo. La nostra nazionale può contare sul numero 1 al mondo Jannik Sinner in una forma stratosferica. Ieri il secco 2-0 all’Australia con le vittorie di Berrettini su Kokkinakis e dell’altoatesino su De Minaur.

Oggi il primo singolare alle 16. A seguire il secondo singolare e quindi il doppio.

Come già capitato nelle sfide contro Argentina e Australia, l’Italia sarà visibile in diretta tv sui canali Rai in chiaro e via satellite su SkySport. I match, che si disputeranno al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, saranno anche disponibili in streaming su RaiPlay e sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv, e SuperTenniX.

