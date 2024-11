Il primo a scendere in campo per gli azzurri è Matteo Berrettini

IN AGGIORNAMENTO – Dopo la vittoria in Coppa Davis contro l’Argentina, l’Italia guidata da capitan Filippo Volandri torna in campo. Domani, sabato 23 novembre, gli azzurri guidati dal numero uno del mondo Jannik Sinner affrontano l’Australia che ha battuto gli Stati Uniti 2-1.

Si tratta di un remake della finale dello scorso anno che ha visto la Nazionale Azzurra trionfare dopo 47 anni.

Match in parità, Berrettini vince il secondo set

Il primo a scendere in campo per l’Italia è Matteo Berrettini (35 Atp) contro Thanasi Kokkinakis (77 Atp). Il tennista romano ha conquistato il secondo set 6-3 dopo aver perso il primo 6-7 al tie-break.

Berrettini forces the decider 😱 He takes the second set 6-3 over Kokkinakis in Malaga 🙌#DavisCup | @federtennis pic.twitter.com/VAW8MRYnkf — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2024

Italia-Australia dove vederla in tv

E’ possibile vedere il match in diretta tv sui canali Rai in chiaro e via satellite su SkySport. I match, che si disputeranno al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, saranno anche disponibili in streaming su RaiPlay e sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv, e SuperTenniX.

