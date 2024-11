Si parte con Olanda-Germania. Domani invece toccherà all'Italia che affronterà l'Australia in un remake del 2023

Dopo aver avuto la meglio contro l’Argentina, l’Italia del tennis maschile si prepara a giocare le semifinali di Coppa Davis contro l’Australia. Si tratta di un remake della finale dello scorso anno che ha visto il trionfo di Sinner e compagni capaci di riportare nel Belpaese dopo 47 anni la celebre “Insalatiera” del tennis mondiale.

Il trionfo italiano contro l’Argentina

C’è voluta tutta la classe e la forza di Jannik Sinner nei quarti di finale di Coppa Davis per far uscire dal tunnel l’Italia di capitan Volandri, costretta a rincorrere dopo la fragorosa sconfitta di Lorenzo Musetti nel primo singolare contro Cerundolo. L’altoatesino ha rimesso le cose a posto contro Baez pareggiando i conti e poi in coppia con Berrettini ha piazzato il 2-1 decisivo nel doppio contro Andres Molteni e Maximo Gonzalez, con il punteggio di 6-4, 7-5. La mossa di Volandri di far giocare il match decisivo ai due amiconi Matteo & Jannik (al terzo match insieme dopo i due giocati in ATP Cup nel 2022) al posto della coppia Bolelli/Vavassori che ha chiuso la stagione al quarto posto della Race, si è rivelata vincente.

Il programma delle semifinali, si inizia con Olanda-Germania

Le Finals di Davis entrano nel vivo oggi con la prima delle due semifinali. Impegnate una contro l’altra sono l’Olanda e la Germania. La Nazionale oranje, che ha buttato fuori la Spagna di Nadal e Alcaraz, insegue una storica finale: si tratterebbe infatti della prima della loro storia. La Germania, invece, è assente da 31 anni quando nel 1993 trionfò contro l’Australia tra le mura amiche dell’Exhibition Hall di Dusseldorf trascinati dal numero due del mondo Michael Stich.

A partire dalle 17 di oggi le due squadre si affronteranno nel primo singolare al Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga. L’incontro, così come il secondo singolare e l’eventuale doppia, sarà trasmesso in diretta televisiva sia in chiaro su Rai Sport che in streaming su RaiPlay. Gli abbonati Sky potranno invece vederla su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà poi disponibile sempre in streaming anche su Sky Go e NOW.

Domani Italia-Australia a partire dalle 13

L’Italia scenderà in campo sabato 23 novembre alle 13 contro l’Australia che ha eliminato a sorpresa gli Stati Uniti vincendo il punto decisivo in doppio.

Quando è in programma la finale

La finale è invece in programma sabato 24 a partire dalle 16, ad affrontarsi saranno le due nazionali uscenti dalle semifinali: Olanda-Germania e Italia-Australia.

