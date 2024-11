Dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti, vittoria di Sinner che guida al trionfo anche il doppio con Berrettini

L’Italia approda alle semifinali di Coppa Davis. A Malaga la coppia azzurra formata da Jannik Sinner e Matteo Berrettini ha superato in due set la coppia argentina Gonzalez/Molteni 6-4 7-5 ottenendo il punto decisivo del 2-1 che consente ai titolari dell”insalatiera d’argento’ di affrontare l’Australia. L’Italia di Filippo Volandri vince 2-1 contro l’Argentina di Guillermo Coria dopo che nel primo singolare Lorenzo Musetti era stato sconfitto da Francisco Cerundolo col punteggio di 6-4. 6-1 in un’ora e 32 minuti di gioco. A seguire il match vinto da Jannik Sinner su Sebastian Baez 6-2, 6-1. Decisivo è stato il doppio vinto in due set dalla coppia Sinner-Berrettini contro Gonzalez-Molteni.

Berrettini: “Una vittoria speciale”

“E’ una vittoria speciale, l’anno scorso ero felice di essere qui ma andare in campo è diverso. E’ un onore essere qua e giocare con il numero del mondo. Non è stata una scelta facile per il capitano, ci sono tanti buoni giocatori. Ho lavorato duro ma questi ragazzi rendono tutto più facile”. Così Matteo Berrettini dopo la vittoria in doppio in Coppa Davis.

Sinner: ” Un onore e un piacere giocare con Berrettini”

“Abbiamo tante scelte per il doppio, come ha detto Matteo, e in doppio può succedere di tutto. Il mio match in singolare non è durato molto, mi sentivo pronto anche in doppio e ho cercato di dare il meglio. Matteo ha giocato benissimo e siamo in semifinale, si è occupato anche di me oggi. So quanto lavora duro, è stato molto fortunato, siamo molto amici, ci è mancato molto. E’ stato un onore e un piacere giocare il doppio con lui”. Così Jannik Sinner, dopo la vittoria con Matteo Berrettini nel doppio contro l’Argentina.

