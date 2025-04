Il tennista romano, che ha avuto la meglio con 6-3 6-0, se la vedrà con Baez. Il 23enne di villa Geselle se la vedrà con Tallon Griekspoor

Flavio Cobolli vola in finale al Tiriac Open presented by UniCredit Bank di Bucarest (ATP 250 – 596.035 euro di montepremi). Il tennista azzurro, numero 45 del ranking, si è imposto in semifinale contro il bosniaco Damir Dzumhur in due set col punteggio di 6-3 6-0, un successo che qualifica l’italiano per la seconda finale in carriera sul circuito Atp.

Darderi approda in finale

Dopo il titolo vinto a Cordoba l’anno scorso, Luciano Darderi torna in finale in un torneo Atp. Il 23enne azzurro, numero 57 del mondo, è il finalista più giovane dal 2017 al Grand Prix Hassan II, l’ATP 250 sulla terra battuta del Royale Tennis Club di Marrakech, in Marocco. In semifinale Darderi ha battuto con il punteggio di 6-3 6-2 lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 51 del ranking. “E’ stata forse la mia partita migliore, Roberto è un amico e un grande lottatore”, ha detto nell’intervista a caldo. Darderi è il sesto italiano a raggiungere la finale nel torneo. Prima del 2024 ci erano arrivati, infatti, Renzo Furlan (campione nel 1994), Andrea Gaudenzi (campione nel 1998), Daniele Bracciali (campione nel 2006) e Potito Starace (finalista nel 2011).

Affronterà l’olandese Tallon Griekspoor (37 Atp), che l’ha battuto in entrambi i confronti diretti al Roland Garros e a Parigi-Bercy nel 2024, o il polacco Kamil Majchrzak (122), che punta alla prima finale Atp ma non ha mai battuto un Top 40 in carriera (nessun precedente).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata