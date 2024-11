L'altoatesino ha pareggiato i conti dopo la sconfitta di Musetti: decisivo l'ultimo match

Coppa Davis 2024, la final 8 di Malaga è in parità tra Italia e Argentina. Gli azzurri di Filippo Volandri sono 1-1 contro la squadra di Guillermo Coria. Nel primo singolare Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Francisco Cerundolo col punteggio di 6-4. 6-1 in un’ora e 32 minuti di gioco. A seguire il match vinto da Jannik Sinner su Sebastian Baez 6-2, 6-1. Deciderà il doppio chi passerà il turno: in campo Sinner-Berrettini contro Gonzalez-Molteni

Sinner-Berrettini per il doppio decisivo contro Argentina

Sarà la coppia formata da Matteo Berrettini e Jannik Sinner a scendere in campo a Malaga nel doppio decisivo contro l’Argentina nella sfida che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Davis. I due azzurri se la vedranno con il duo argentino composto da Gonzalez e Molteni SPR NG01

Sinner vince il match contro Sebastian Baez

Jannik Sinner vince il secondo singolare dei quarti di Coppa Davis contro l’Argentina e porta l’Italia sul 1-1 nelle Finals che si stanno disputando a Malaga (Spagna). Il numero uno al mondo ha superato in due set Sebastian Baez, numero 27 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e 14′. Nel primo singolare Lorenzo Musetti era stato sconfitto in due set da Francisco Cerundolo. Sarà così decisivo il doppio per decretare la squadra che accederà in semifinale contro l’Australia.

Musetti k.o. in due set

L’inizio dell’Italia, con un Musetti irriconoscibile, è da incubo. Dopo il break dell’azzurro a inizio partita (2-0) e il contro-break immediato dell’argentino, Cerundolo ha allungato sul 4-3 piazzando il secondo break al termine di un game combattuto. Equilibrio subito ristabilito da Musetti, che sfrutta anche un doppio fallo di Cerundolo per riportarsi sul 4-4. Ma i problemi al servizio del carrarino continuano nel nono game, va sotto 0-40 e concede la possibilità all’argentino di andare a servire per il set sul 5-4. Missione compiuta per Cerundolo, che si aggiudica senza problemi l’ultimo game chiudendo per 6-4 in meno di un’ora. Nel primo set, un totale di 5 break in 10 giochi.

Anche il secondo set inizia in salita per l’italiano: nervoso, in costante lotta con la prima palla e molto falloso anche da fondo campo. Cerundolo scappa subito sul 2-0 e migliora il proprio rendimento al servizio. L’ennesimo dritto fuori misura da fondo campo regala a Cerundolo anche due palle per il potenziale 4-1 pesante. Musetti si salva, ma l’argentino insiste e piazza un micidiale uno-due: prima un lungolinea di rovescio, poi un dritto potente e il secondo break è servito. Da lì in poi, match senza storia. Musetti getta la spugna, Cerundolo chiude il secondo set per 6-1 in appena 35 minuti e archivia la pratica in un’ora e 32′ di gioco.

Il tabellone dell’Italia

Secondo quanto stabilito dal tabellone, in caso di vittoria l’Italia affronterà sabato 23 novembre la vincente del match tra Stati Uniti e Australia che domani apre il programma alle 10.30 (diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in streaming su NOW).

I precedenti

L’Italia affronta l’Argentina per la sesta volta nella storia della manifestazione ed è avanti 3-2 negli scontri diretti. Questi i precedenti: 2022 Italia-Argentina 2-1: Fase gironi, Bologna; 2017 Argentina-Italia 2-3: 1° turno World Group, Buenos Aires; 2016 Italia-Argentina 1-3: Quarti World Group, Pesaro; 2014 Argentina-Italia 1-3: 1° turno World Group, Mar del Plata; 1983 Italia-Argentina 0-5: Quarti World Group, Roma.

Il primo confronto tra Italia e Argentina coincide con la fine della carriera di Adriano Panatta che al Foro Italico nel 1983 perde contro Guillermo Vilas, proprio l’avversario che aveva battuto nella finale degli Internazionali del 1976, e lasciando il Foro Italico regala le racchette a un giovane tifoso.

Nelle prime quattro sfide tra le due nazionali, ha sempre vinto la squadra che giocava fuori casa. L’Italia si è imposta per la prima volta a Mar del Plata nel 2014 con un super Fognini che vinse due singolari contro Monaco e Berlocq e in doppio con Bolelli.

Nel 2017 nuovo successo al Parque Sarmiento di Buenos Aires. Nella prima giornata vittorie di Paolo Lorenzi su Guido Pella e Andreas Seppi su Carlos Berlocq. Bolelli e Fognini in doppio mancano un match point per chiudere il discorso, e il tie si prolunga fino al quinto incontro, vinto da Fabio Fognini su Pella.

Più recente l’ultimo confronto, nella fase a gironi a Bologna nel 2022: è finita 2-1 con decisivi successi di Sinner e Berrettini in singolare.

