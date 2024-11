Gli Orange si impongono 2-1. Finisce la carriera da tennista professionista del 38enne iberico: "Si chiude un cerchio"

Un emozionato Rafael Nadal ha chiuso la carriera con una sconfitta in Coppa Davis, dopo che la Spagna è stata eliminata dall’Olanda per 2-1 nei quarti di finale a Malaga. Nadal ha perso 6-4, 6-4 contro Botic van de Zandschulp in quella che è stata l’ultima partita della carriera del 22 volte campione del Grande Slam. Successivamente Carlos Alcaraz ha conquistato il punto dell’1-1 per la Spagna vincendo la seconda partita di singolare contro Tallon Griekspoor, poi nel doppio decisivo van de Zandschulp e Wesley Koolhof hanno sconfitto Alcaraz e Marcel Granollers 7-6 (4), 7-6 (3) regalando la qualificazione in semifinale all’Olanda. Il 38enne Nadal ha annunciato il mese scorso che questo evento avrebbe segnato la fine della sua carriera da tennista professionista.

Nadal: “Si chiude un cerchio, è stata mia ultima partita”

“Probabilmente la cosa più facile e forse giusta è cambiare. Voglio dire, se fossi il capitano, probabilmente cambierei, non mi metterei il giorno dopo. Se andiamo avanti, questa è la mia sensazione”. Così Rafa Nadal dopo la sconfitta in Coppa Davis contro l’olandese Botic van de Zandschulp a Malaga. Il 38enne Nadal aveva vinto 29 partite di singolare di Coppa Davis di fila prima di questa sconfitta. “In un certo senso è andata bene, forse, se questa è stata la mia ultima partita“, ha detto Nadal.

“Ho perso la mia prima partita in Coppa Davis e ho perso anche l’ultima. Quindi chiudiamo il cerchio”. La sua ultima competizione ufficiale sono state le Olimpiadi di Parigi ad agosto, quando ha perso contro il rivale di lunga data Novak Djokovic al secondo turno. Nadal ha raggiunto i quarti di finale di doppio con Alcaraz a Parigi, e il mese scorso ha giocato due partite di esibizione in Arabia Saudita. “Sapevo che poteva essere la mia ultima partita da professionista e le emozioni erano difficili da gestire“, ha detto Nadal. “Non sono riuscito a leggere la partita abbastanza velocemente da sentirmi in controllo. Quando hai trascorso così tanto tempo fuori dalla competizione, tutto è deciso da piccoli dettagli e non sono nella stessa forma dei giocatori che sono nel circuito. Oggi non sarà il giorno in cui mi criticherò”, ha concluso Nadal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata