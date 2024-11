Il campione maiorchino chiude il suo percorso da giocatore con le finali a Malaga

Si apre con una sconfitta l’ultimo torneo di Rafa Nadal da giocatore, le finali di Coppa Davis a Malaga. Nel primo match dei quarti di finale della sua Spagna contro l’Olanda il campione maiorchino, ex numero uno del mondo, si è arreso in due set a Botic van de Zandschulp, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4. I Paesi Bassi sono dunque avanti 1-0 e ora toccherà a Carlos Alcaraz provare a mettere le cose a posto contro Tallon Griekspoor. Se la Spagna venisse eliminata, la sconfitta odierna sarebbe l’ultimo match in singolare della carriera di Nadal.

