L'annuncio del presidente del circuito dopo la vittoria di Sinner

Le Atp Finals restano in Italia altri cinque anni, oltre la scadenza prefissata per il 2025. Lo ha annunciato il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi subito dopo la vittoria di Jannik Sinner nella finale vinta contro Taylor Fritz alla Inalpi Arena di Torino. “Voglio annunciare che le Atp Finals restano in Italia per altri cinque anni, fino al 2030”, ha annunciato Gaudenzi.

Sinner: “È evento speciale, contento e onorato restino qui”

“È un evento molto speciale, forse quello più speciale che abbiamo. Sono molto contento e onorato“, ha detto Sinner dopo aver vinto le Atp Finals di Torino, in merito all’annuncio del presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi. “Grazie ad Angelo (Binaghi, ndr) e Andrea (Gaudenzi, ndr) per aver fatto questo grandissimo lavoro – ha aggiunto – C’è ancora la Coppa Davis ma finire qui è una emozione incredibile, a prescindere dal risultato. Anche se dall’anno scorso a quest’anno l’emozione è un po’ diversa”.

Binaghi: “Le faremo diventare ancora più grandi”

“Avremo le Atp Finals fino al 2030, non ho parole. Siamo un grande paese ed è anche merito della vostra passione, continuate ad affezionarvi e a seguire il tennis, continuate soprattutto a giocare a tennis, migliora la vita e la salute”. Lo ha detto il presidente della federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi dopo la vittoria di Jannik Sinner. “Sono molto emozionato ma so che capirete, voglio ringraziare l’Atp che ci rinnova la fiducia e voglio anche ringraziare il nostro presidente Atp Andrea Gaudenzi, col quale faremo diventare ancora più grande questa manifestazione – ha aggiunto – È un momento incredibile per il tennis italiano, abbiamo il giocatore più forte al mondo, un ragazzo fantastico. Siamo campioni del mondo a squadre, in Coppa Davis, ma soprattutto abbiamo una generazione di ragazzi e ragazze che sono straordinari, dentro e fuori dal campo”.

Cirio: “Al lavoro per confermarle in Piemonte, lo merita”

“Oggi festeggiamo Jannik Sinner che ci regala emozioni incredibili e una vittoria meravigliosa e porta l’Italia sul podio del mondo, e la certezza che le ATP resteranno in Italia fino al 2030. Sono molto soddisfatto di questo risultato e credo che se l’Italia ha di nuovo ottenuto di ospitare le ATP sia anche merito della capacità organizzativa e di accoglienza che la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno saputo dimostrare in questi anni. Ora proseguiamo il lavoro per ottenere la permanenza qui delle Atp per i prossimi 5 anni, lo merita Torino, lo merita il Piemonte e lo meritano le migliaia di appassionati che hanno contribuito in questi anni a far crescere la manifestazione e renderla unica, come confermato dal pubblico e dagli atleti”. Così in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

