Il norvegese si è aggiudicato la sfida contro Rublev con il punteggio di 6-4 5-7 6-2

Sarà Casper Ruud l’avversario di Jannik Sinner domani sera nella semifinale delle Atp Finals 2024 in corso a Torino. Il norvegese, numero 7 al mondo, si è aggiudicato la sfida contro il russo Andrey Rublev, numero 8 del ranking, con il punteggio di 6-4 5-7 6-2. La partita, valida per l’ultima giornata del gruppo Newcombe, consente quindi al 25enne di Oslo di chiudere il girone al secondo posto, alle spalle del tedesco Alexander Zverev.

HE’S DONE IT 😤@CasperRuud98 defeats Rublev 6-4 5-7 6-2 and is back in the semi-finals for a third time in Turin!#NittoATPFinals pic.twitter.com/Y3OO9rxL22

— ATP Tour (@atptour) November 15, 2024