Il tedesco numero 2 del mondo ha vinto in due set con il punteggio di 7-6 6-4

Alexander Zverev è sicuro di un posto in semifinale alle Atp Finals 2024 di Torino, fuori Carlos Alcaraz. Per il tennista tedesco, numero 2 del mondo, la certezza è arrivata dopo aver conquistato il primo set contro lo spagnolo nel match, che ha aperto il programma di oggi, poi vinto in due parziali con il punteggio di 7-6 (5) 6-4. Con la seconda sconfitta in due partite, invece, il numero 3 del ranking Alcaraz è eliminato. Il secondo posto in semifinale, contro l’azzurro Jannik Sinner, se lo giocheranno questa sera il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev con il primo ampiamente favorito avendo già alle spalle una vittoria.

He’s going to take some stopping 💨 No. 2 seed @AlexZverev progresses into the last four in Turin by overcoming Alcaraz!#NittoATPFinals pic.twitter.com/wXxUkLpZWn — ATP Tour (@atptour) November 15, 2024

“Una partita di livello pazzesco, soprattutto nel primo set e nel tie break lui sembrava ‘L’uomo ragno’ perchè arrivava su tutto. Sono davvero contento di essere in semifinale”, ha commentato a caldo Zverev ai microfoni di Diego Nargiso. “Io sono contento quando vinco che è la cosa più importante. Naturalmente sto cercando di migliorare in tantissime cose, ma nello sport la prima cosa è vincere. E oggi sono felice di aver vinto”, ha concluso il tedesco che sabato in semifinale affronterà il tennista americano Taylor Fritz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata