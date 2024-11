Gli scatti del match all'Inalpi Arena

Carlos Alcaraz mantiene vive le speranze di qualificazione alle semifinali delle ATP Finals di Torino grazie alla vittoria su Andrey Rublev in due set, 6-3, 7-6 (8), dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Non al massimo della forma e sconfitto all’esordio da Casper Ruud, lo spagnolo tornerà in campo venerdì contro Alexander Zverev. Alle 20.30, il match tra Zverev e Ruud chiuderà la seconda giornata del gruppo ‘Newcombe’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata